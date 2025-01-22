В Подмосковье достроят и реконструируют 30 объектов здравоохранения в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье запланирована масштабная программа по строительству и реконструкции учреждений здравоохранения, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что планируется завершить строительство и реконструкцию 30 объектов здравоохранения.

«Это взрослые и детские поликлиники, ФАПы, станции скорой помощи. Объекты вошли в нашу госпрограмму на основании наказов жителей», — сказал Брынцалов.

В частности, строится детская поликлиника на 400 посещений в округе Пушкинский. В Ногинске откроется поликлиника на 500 посещений в смену. Контроль за работами ведется депутатским корпусом совместно с жителями.

«Также уделяем внимание и качеству предоставляемых услуг. У нас уже заработал единый диспетчерский центр приема вызовов на дом. В ближайшее время планируется дать возможность медорганизациям продлевать льготные лекарства через телемедицинские консультации. Это значительно снизит нагрузку на первичное звено», — рассказал Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, в учреждения здравоохранения Подмосковья важно привлекать квалифицированные кадры. Речь идет о выплатах и мерах поддержки, повышении оплаты труда. В регионе работают над тем, чтобы Московская область была максимально привлекательной для медиков.

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в 2025 году

Строительство поликлиники на 500 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Ногинская областная больница» по адресу: г. Ногинск, ул. 2-я Глуховская. Строительство центра общей врачебной практики (семейной медицины) в д. Судниково Волоколамского г. о. Здание фельдшерского здравпункта по адресу: Волоколамский г. о., с. Ильинское. Здание фельдшерского здравпункта по адресу: Волоколамский г. о., д. Курьяново. Здание фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Дмитровский г. о., п. свх. «Буденновец». Здание фельдшерского здравпункта по адресу: г. о. Кашира, д. Каменка. Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: г. о. Клин, д. Мисирево. Строительство поликлиники на 400 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Котельниковская городская поликлиника» по адресу: г. Котельники, мкр. Ковровый, вблизи ул. Кузьминская, д. 7. Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Красногорская городская больница № 1» по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 4. Строительство здания блока наркологического амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим стационаром по адресу: г. о. Красногорск, ул. Речная, д. 29. Строительство здания поста скорой медицинской помощи на 4 бригады в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» по адресу: Ленинский г. о., д. Суханово. Строительство поликлиники на 750 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Видновская районная клиническая больница» по адресу: г. Видное, д. Сапроново. Строительство поликлиники на 500 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» по адресу: г. Люберцы, р. п. Октябрьский. Здание поста скорой медицинской помощи на 3 бригады в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» по адресу: Можайский г. о., с. Поречье. Здание фельдшерского здравпункта по адресу: Можайский г. о., д. Ивакино. Здание фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Можайский г. о., с. Сокольниково. Здание фельдшерского здравпункта по адресу: г. о. Мытищи, д. Протасово. Строительство здания филиала консультативно-диагностического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» по адресу: Одинцовский г. о., с. Ромашково. Строительство здания фельдшерского здравпункта по адресу: Одинцовский г. о., п. Дубки. Строительство здания обособленного структурного подразделения № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Подольская областная клиническая больница» по адресу: г. Подольск, ул. Батырева, д. 7. Строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» по адресу: г. Пушкино, проезд Розанова, д. 4а. Здание фельдшерского здравпункта по адресу: Сергиево-Посадский г. о., д. Кузьмино. Строительство здания подстанции скорой медицинской помощи на 5 бригад в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи по адресу: городской округ Ступино, р. п. Михнево. Завершение строительства объекта «Лечебный корпус на 420 коек Государственного учреждения здравоохранения „Московская областная психиатрическая больница № 2 им. В. И. Яковенко“ по адресу: Чеховский район, п. Мещерское. Строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Чеховская областная больница» по адресу: г. Чехов, ул. Мира, д. 4а. Здание фельдшерского здравпункта по адресу: г. о. Егорьевск, д. Поповская. Здание фельдшерского здравпункта по адресу: г. о. Егорьевск, д. Колычево. Здание фельдшерского здравпункта по адресу: г. о. Егорьевск, с. Лелечи. Здание фельдшерского здравпункта по адресу: г. о. Павловский Посад, д. Назарьево. Здание фельдшерского здравпункта по адресу: г. о. Шатура, п. Пустоши.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.