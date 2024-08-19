Государство купило Льву Лещенко лекарство за 1,8 млн руб для борьбы с редкой болезнью

Российский эстрадный певец Лев Лещенко получил от государства лекарство стоимостью 1,8 млн рублей для борьбы с редким заболеванием, сообщает Mash .

У 82-летнего народного артиста диагностировали транстиретиновый амилоидоз, который возникает из-за нарушения обмена веществ. Болезнь появляется в результате мутаций гена белка транстиретина в организме и является смертельно опасной.

Легендарный исполнитель получил от государства редкий препарат «Виндамэкс», стоимость которого составляет около 1,8 млн рублей за упаковку. У Льва Валерьяновича небольшая пенсия в 30 тыс. рублей, и ему удалось пробить дорогостоящий препарат за бюджетный счет.

В настоящее время Лещенко проходит второй курс терапии. При этом артист продолжает свою профессиональную карьеру и просит 2,5–3 млн за выступление, а также занимается бизнесом.

Ранее стало известно, что украинский певец и патриот Иван Дорн готов дать концерт перед россиянами за 4 млн рублей. Петь музыкант будет на русском языке, концерт продлится 40-45 минут.