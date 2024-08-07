Украинский патриот Иван Дорн готов выступить перед россиянами за 4 млн рублей

Артист решил больше не стесняться, когда речь идет о заработке. Дорн начал брать заказы на корпоративы, которые поступают и от русских.

В райдере, который у певца сделан на английском языке, прописана оговорка: желательно, чтобы зрители, собирающиеся на концерте, придерживались нейтральных взглядов по вопросу спецоперации. При этом отклонения от позиции можно обсудить с представителями артиста, не должно быть риска «пророссийских провокаций».

Петь на территории РФ Дорн не может, поэтому корпоративы для русских заказчиков берет в соседних странах. Например, он готов приехать в Казахстан.

Кроме того, в райдере отмечено, что в гримерке певца должны быть две пачки чипсов, кубинская сигара Cohiba, две пачки сигарет, пять пар белых носков, по 1 л виски Jameson, любой текилы и рома Bacardi, 10 бутылок или банок пива.

Петь выступающий будет на русском языке, концерт продлится 40-45 минут. При этом соцсети певец ведет только на украинском языке. При этом в самой Украине Дорна не сильно жалуют после его заявления о том, что артист не вернется в страну из-за призывного возраста, так как не хочет воевать. Зато он готов сражаться с противниками в Mortal Kombat, в райдере прописано, что в номере отеля певца должна быть PS4.