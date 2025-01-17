Головокружения и мигрени: диетолог рассказала о коварстве гречки

Диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление гречневой крупы в большом количестве может быть опасно для здоровья: оно приводит к гормональным сбоям, проблемам с почками, пищеварением и зубами, головокружениям и мигреням, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если есть только гречку каждый день, не добавлять в рацион другие крупы и продукты, организм будет страдать. Например, у человека могут начаться гормональные нарушения», — сказала доктор.

По ее словам, если исключить другие крупы и гарниры, то организм не будет получать достаточно витаминов и микроэлементов. Это нарушает в нем биохимические процессы.

Диетолог также отметила, что такие же последствия ожидают человека, если он будет есть преимущественно брокколи, рис или овсянку. Самый полезный продукт на фоне недостатка остальных питательных веществ может быть опасен.