Глюкоза отказалась лечиться в рехабе из-за риска слива информации

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, отказалась лечиться в рехабе. Необходимую помощь от врачей исполнительница получает на дому, сообщает Mash .

В окружении артистки рассказали, что решение лечиться дома Глюкоза приняла самостоятельно. Врачи внимательно следят за ее состоянием. При этом на связь с журналистами не выходит вся семья.

После появления в прессе новостей о том, что Ионова планирует лечь в рехаб, как минимум 10 центров связались с артисткой с предложением своих услуг. Однако Глюкоза решила отказаться из-за страха перед сливом информации, но к вопросу лечения в рехабе могут вернуться, если ее состояние ухудшится.

Неприятности в жизни певицы начались после концерта в Красноярске. На День металлургов Глюкоза появилась на сцене в неадекватном состоянии. Позже самочувствие артистки объяснили приемом антидепрессантов.