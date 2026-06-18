Умеет уклоняться от атак: «Ростех» представил уникальный дрон Supercam S180

Госкорпорация «Ростех» представила способный уклоняться от атак перехватчиков беспилотник Supercam S180 на Международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая проходит в Минске с 17 по 19 июня, сообщает ТАСС .

«Это скоростной дрон со стреловидным крылом, как у реактивного истребителя. Беспилотник также получил способность уклоняться от атак других дронов. БПЛА способен в автоматическом режиме достичь района разведки и собрать видеоданные как в дневное, так и в ночное время», — рассказали в «Ростехе».

По словам представителей госкорпорации, Supercam S180 может проводить постобработку кадров с распознаванием объектов с помощью нейросетей прямо на борту. Также новый беспилотник значительно быстрее предыдущей модели и может находиться в воздухе более 4 часов. Он эффективен для длительной разведки и способен перевозить до 1,5 кг полезной нагрузки.

Помимо этого, Supercam S180 оснащен оборудованием, которое позволит обнаруживать беспилотники противника по их радиоизлучению, заключили в «Ростехе».

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