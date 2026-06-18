Выборы депутатов Мособлдумы состоятся 20 сентября

«Дата выборов назначена на 20 сентября. Решение о количестве дней голосования, а также о возможности проведения дистанционного электронного голосования примет ЦИК», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В единый день голосования в стране пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 11 субъектов страны и депутатов законодательных органов государственной власти еще в 38 регионах РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки „на земле“ <…> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.

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