Лариса Лазутина может стать почетным гражданином Московской области

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов назвал это решение заслуженным и своевременным.

«Я знаю Ларису Евгеньевну как коллегу по депутатской работе уже много лет. За это время она проявила себя как ответственный, неравнодушный человек, который всегда держит на контроле самые сложные вопросы, касающиеся жизни людей, — от социальной поддержки семей и ветеранов до развития образования и спорта. Ее многолетняя работа в Московской областной думе, в том числе на посту первого заместителя председателя, и ее личный вклад в развитие региона действительно заслуживают этого высокого признания», — сказал Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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