Ученые обнаружили в древнем янтаре 13 клещей, шедших друг за другом гуськом
Фото - © Xuan et al., 2026
Ученые нашли древний кусок янтаря, внутри которого застыла линия из 13 личинок клещей. Членистоногие шли друг за другом гуськом, сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, которое опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Необычную находку сделали китайские и новозеландские палеонтологи. Они нашли кусок янтаря возрастом 100 млн лет, внутри которого была колонна из 13 микроскопических клещей. Они шли друг за другом, соединив свои лапки шелковыми нитями. Это чем-то напомнило исследователям связку альпинистов. Ученые связали коллективное поведение личинок клещей с будущим размножением.
Находка стала первым в истории доказательство того, что ископаемые клещи обладали уникальным прядильным аппаратом и производили шелк. Тажке это самое древнее свидетельство коллективного перемещения сухопутных животных.
Сейчас некоторые насекомые тоже передвигаются колониями. Это помогает им экономить энергию и превозмогать встречающиеся на пути трудности. Но в палеонтологической летописи такие случаи были мало описаны.
В основном они касались морских обитателей, например, кембрийских ракообразных или палеозойских трилобитов. До сего момента ученые точно не знали, когда началось коллективное строевое движение на суше. Известно, что у современных клещей подобного поведения нет.
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