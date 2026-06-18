Неадекват с ножом хватал за волосы и угрожал женщине в Новосибирске

Вооруженный ножом неадекват хватал девушку за волосы и угрожал ей на улице в Новосибирске, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black» .

Инцидент произошел во дворе дома № 13 на Русской улице. На опубликованных кадрах видно, как мужчина хватает женщину за волосы, а в другой руке держит нож. В этот момент ее знакомая заявила мужчине, что сейчас приедет сын пострадавшей.

Агрессивного мужчину задержали очевидцы, которые удерживали его до приезда сотрудников полиции.

Ранее во Владивостоке задержали неадеквата, жестоко избившего подростка на глазах у младшего брата в лифте.

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