Во Владивостоке задержали неадеквата, жестоко избившего подростка в лифте
Фото - © Медиасток.рф
Во Владивостоке задержали неадеквата, который жестоко избил подростка на глазах у младшего брата в лифте, сообщает 112.
Ранее взрослый мужчина избил подростка в подъезде жилого дома на Хабаровской улице во Владивостоке, потому что запнулся о его ногу. Все это произошло на глазах у младшего брата пострадавшего. У мальчика диагностированы гематомы и сотрясение мозга.
Задержанным оказался 54-летний местный житель. Злоумышленника доставили к следователям для дальнейших разбирательств.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.