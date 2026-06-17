Во Владивостоке задержали неадеквата, жестоко избившего подростка в лифте

Во Владивостоке задержали неадеквата, который жестоко избил подростка на глазах у младшего брата в лифте, сообщает 112 .

Ранее взрослый мужчина избил подростка в подъезде жилого дома на Хабаровской улице во Владивостоке, потому что запнулся о его ногу. Все это произошло на глазах у младшего брата пострадавшего. У мальчика диагностированы гематомы и сотрясение мозга.

Задержанным оказался 54-летний местный житель. Злоумышленника доставили к следователям для дальнейших разбирательств.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

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