Ямал переведет всех оленей на RFID-бирки к 2030 году

Руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов рассказал, что регион постепенно заменит бирки старого формата на RFID-метки.

«Нужно заместить постепенно бирки старого формата на новые. Поголовье со старыми бирками выбывает постепенно — для хозяйственных нужд, на убой отправляется, это естественный процесс. Поэтому, я думаю, к тридцатому году мы полностью заместим бирки на RFID, и все поголовье у нас будет в одном формате», — сообщил Попов в пресс-центре «Север-Пресса».

Современные бирки считываются с расстояния до трех метров. В них хранится информация обо всех манипуляциях с животными: от вакцинации до лечения препаратами. Это помогает точнее определять, каких оленей можно отправлять на убой, и избавляет специалистов от ручного поиска данных в базах.

Ямал стал одним из первых регионов, где начали применять RFID-бирки. Первые такие метки установили в 2022 году, и с тех пор они хорошо себя зарекомендовали.

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