Глюк’oZa вела себя неадекватно на концерте в Красноярске

Певица Глюк’oZa (Наталья Ионова) едва не сорвала концерт на Дне металлурга в Красноярске. Артистка вела себя крайне неадекватно, сообщает Mash.

Зрители рассказали, что певица не попадала в ноты и «трогала себя внизу». Также, по словам поклонников, Ионова была очень странной. Зрители концерта предположили, что артистка была «под чем-то».

До этого поведением артистки был недоволен продюсер Максим Фадеев. Это произошло после ее заявления, что в школах нужно открыть курилки для детей и появления на «голой вечеринке».

Сама Глюк’oZа и ее представители отказываются комментировать произошедшее.