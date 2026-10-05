«Я кончаю в карлика»: тюменский чиновник обматерил журналистку

В Тюмени разгорелся скандал вокруг сотрудника одного из департаментов региона. Он в ответ на официальный рабочий запрос осыпал журналистку нецензурной бранью и пошлыми сообщениями, сообщает URA.RU .

Корреспондентка агентства занималась подготовкой аналитического материала по теме регионального образования. Она обратилась к чиновнику за комментарием. Мужчина изначально сослался на то, что находится на больничном. Однако вскоре переписка в мессенджере переросла в поток хамских сообщений.

В ответ на профессиональное обращение чиновник начал присылать неуместные реплики с ненормативной лексикой и пошлыми пассажами: «Ну, н**** себе!», добавив «сейчас из карлика х** достану и подумаю». Затем мужчина попытался перевести разговор в неформальное русло и пригласил собеседницу на ланч.

Когда сотрудница прессы вежливо отказался, подчеркнув: «Моя коммуникация с вами исключительно рабочая и исключительно на „вы“», госслужащий не остановился. Сначала он выругался матом, затем написал «А вообще, ты мне понравилась». После этого написал: «Я вам так скажу: если вы не согласны не вынимать мой *** изо рта в моменте, когда я кончаю в карлика, — нам разговаривать не о чем».

После этого мужчина начал удалять часть своих сообщений. Финальную точку в беседе он поставил фразой: «Я не поддерживаю деструктивные сообщества и не спонсирую врага».

Глава департамента, узнав о вопиющем поведении своего подчиненного, принесла извинения журналистке. Она пообещала принять в отношении нарушителя соответствующие дисциплинарные меры.

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