«Свеча памяти» и минута молчания: какие акции пройдут в Москве 22 июня

В материале РИАМО рассказываем о том, какие мероприятия и акции пройдут 22 июня 2026 года, в День памяти и скорби.

Памятные мероприятия в Музее Победы

Фото - © Музей Победы в Москве/Медиасток.рф

В ночь с 21 на 22 июня в Музее Победы пройдет ряд памятных мероприятий. Музей в эти дни работает по особому расписанию. Так, 21 июня все площадки музея будут открыты до 22:00. Это сделано для того, чтобы москвичи и гости столицы могли остаться на вечерние мероприятия и акцию «Свеча памяти», которая начнется в 22:00 на Площади Победителей.

22 июня вход в музей будет бесплатным. На экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Путь к Победе» потребуются билеты. Также они будут нужны, если вы хотите экскурсионное обслуживание.

После старта акции «Свеча памяти» на площади в 23:00 начнется выступление образцово-показательного оркестра Росгвардии, в 00:00 участники акции зажгут свечи от Вечного огня и соберут огненную картину войны, выложив ее на площади. В 04:00 начнется акция «Микрофон памяти», во время которой молодые люди расскажут о подвигах своих предков, прочтут письма и зачитают имена участников Великой Отечественной войны, которые первыми встретились с немецко-фашистскими полчищами.

Мероприятие продолжится и 22 июня, до 12:15, когда начнется всероссийская Минута молчания. Памятные мероприятия и концерты будут идти в музее до 18:00.

Когда: в ночь с 21 на 22 июня до 18:00 22 июня

Где: Площадь обеды, д. 3

Сайт: https://victorymuseum.ru/playbill/events/ezhegodnaya-vserossiyskaya-memorialnaya-aktsiya-svecha-pamyati/

Фестиваль «Подвиг ратный – подвиг духовный»

Фото - © Виталий Белоусов/РИА Новости

В Театре Российской армии состоится концерт фестиваля «Подвиг ратный – подвиг духовный». По словам организаторов, концерт – это музыкальное приношение всем воинам, сложившим свои головы ради мира и спасения нашего Отечества. Среди участников – Государственный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Московский Синодальный хор, ансамбль солистов Инженерных войск, солисты фонда Владимира Маторина и другие.

Когда: 22 июня, 19:00

Где: Суворовская пл, 2, Театр Российской Армии

Сайт: https://www.afisha.ru/concert/festival-podvig-ratniy-podvig-duhovniy-6041925/?utm_referrer=yandex.ru

1418 свечей на Крымской набережной

Фото - © Медиасток.рф

В ночь с 21 на 22 июня на набережной парка «Музеон» участники акции «Линия памяти» зажгут 1418 свечей, каждая из которых символизирует один из дней Великой Отечественной войны.

Когда: 21 июня, 17:00 – 22 июня, 00:00

Где: Крымская набережная, «Музеон»

Возложение цветов в Александровском саду

Фото - © Медиасток.рф

22 июня в 04:00 в Александровском саду в рамках акции «Вахта Памяти. Вечный огонь» состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата. В память о миллионах погибших молодые жители города встанут в единый строй с ветеранами и вспомнят события Великой Отечественной войны.

Когда: 22 июня, 04:00

Где: ул. Манежная, Александровский сад

Поминальные службы в храмах и мечетях

Фото - © Игорь Руссак/РИА Новости

В храмах Русской православной церкви пройдут поминальные службы по погибшим воинам, в мечетях Москвы будут вознесены молитвы-дуа за души защитников Отечества. Присоединиться к службам можно, узнав расписание в ближайших храмах и мечетях.

Когда: 21, 22 июня

Где: храмы и мечети

Зажжение свечей в административных округах и онлайн

Фото - © Медиасток.рф

Памятные мероприятия запланированы в административных округах Москвы. Например, в Зеленограде в парке 40-летия Победы состоится традиционная акция «Свеча памяти». Чтобы поучаствовать в ней, следите за новостями своего района.

Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны можно и онлайн – на сайте, где можно зажечь виртуальную свечу, посмотреть интервью ветеранов и узнать историю.

Когда: 21, 22 июня

Где: в районах Москвы