Охранники и рехаб: певицу Глюкозу будут лечить в РФ или за рубежом

Mash: певицу Глюкозу хотят положить в рехаб в РФ или за рубежом

Близкие и команда певицы Глюкозы (Наталья Ионова) рассматривают вариант положить ее в рехаб в России или за границей, сообщает Mash .

На сегодняшний день к артистке приставили двух охранников. Во время последнего выступления они следили за Глюкозой и не отходили от нее ни на шаг.

Место для лечения певицы выбирают по всему миру. Одним из рассматриваемых вариантов является центр, где ранее лечилась МакSим. Сама Ионова не против лечения.

Артистка сейчас держится. Недавно она выступила на мероприятии, исполнив все свои хиты. Соседи по гостинице заметили около Глюкозы двух охранников, поделился продюсер Сергей Дворцов.

Ранее состояние артистки на концерте в Красноярске объяснили приемом антидепрессантов, снотворного и сильным стрессом. После скандала продюсер Максим Фадеев хотел изъять права на псевдоним певицы, а также ряд песен через суд.