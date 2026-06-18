«Это им плохо обойдется»: Лукашенко о провокациях и атаке на автобус с детьми

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о провокациях и атаке украинских БПЛА на автобус с детьми, сообщает БЕЛТА .

Ранее в Брянской области украинские беспилотники самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате удара ВСУ погибла женщина, сопровождавшая команду, также есть пострадавшие.

«Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь — спокойное государство», — сказал Лукашенко.

Он уточнил, что в Беларуси слышат заявления, оправдания и различные версии. Но нужна истина.

«И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой», — заключил президент страны.

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