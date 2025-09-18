Гинеколог перечислила факторы, которые повышают риск развития кист и миом

Кисты яичников и миома матки занимают первые строчки в рейтинге гинекологических диагнозов, которые часто ставят молодым пациенткам. Несмотря на то, что сами по себе образования не являются жизнеугрожающими, они могут значительно ухудшить самочувствие женщины и привести к осложнениям. О том, какие факторы повышают риск развития этих патологий, сообщила РИАМО врач-гинеколог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Мария Ростова.

Сбой гормональной системы

По словам врача, поскольку кисты яичников и миома матки являются гормонозависимыми образованиями, нарушение работы гормональной системы создает наиболее благоприятную почву для их появления.

«Сбой в регуляции овуляторного цикла, в частности нарушение синтеза лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов может привести к неправильному созреванию фолликулов в яичниках. В результате фолликул не разрывается или не происходит высвобождение яйцеклетки — овуляции. Фолликул продолжает свой рост и превращается в так называемую фолликулярную кисту. Клинически в большинстве случаев такие кисты развиваются бессимптомно. Изредка бывает задержка менструации, а также боли различной интенсивности внизу живота», — пояснила Ростова.

Особенно часто кисты появляются в периоды гормональной перестройки: в подростковом возрасте, во время беременности и период лактации.

Отдельно специалист выделила синдром поликистозных яичников (СПКЯ), при котором женский репродуктивный орган начинает вырабатывать избыток мужских гормонов андрогенов, что может привести к нарушению овуляции.

Инфекции и воспаления

Кроме того, считается, что риск возникновения опухолевидных образований яичников возрастает по мере увеличения числа перенесенных инфекций, передающихся половым путем, воспалительных заболеваний придатков матки. По данным исследований, выявляемость хламидиоза среди женщин достигает 40%. Именно с этими микроорганизмами часто связано образование различных видов кист яичников (фолликулярных, кист желтого тела и др.).

Генетика

В числе других факторов Ростова назвала генетическую наследственность. Если у матери диагностировали миомы или кисты, риск их развития у дочери значительно выше. По этому случаю есть ряд исследований, которые показывают, что генетические мутации, связанные с женской репродуктивной системой, действительно передаются по наследству.

Неправильный образ жизни

Малоподвижный образ жизни, недостаток сна и стресс тоже негативно влияют на женское здоровье. Гинеколог заметила, что пациентки часто недооценивают роль образа жизни. На самом деле питание, вредные привычки, уровень стресса и физическая активность оказывают прямое влияние на гормональный баланс, а значит и на вероятность развития новообразований.

«Одна из моих пациенток долгое время игнорировала нерегулярный менструальный цикл и боли внизу живота. К тому же у нее был очень напряженный ритм, она постоянно недосыпала и часто принимала гормональные препараты без контроля. Итог такой неупорядоченной жизни — образование кисты яичника больших размеров и опасное осложнение — разрыв кисты яичника. Пациентке была необходима экстренная операция. Этот случай — показатель того, что нельзя игнорировать первые сигналы организма», — поделилась Ростова случаем из своей практики.

Врач подчеркнула, что профилактика и регулярное наблюдение у гинеколога — лучший способ избежать развития кист яичников и миом матки и тем более их осложнений.