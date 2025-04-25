Герпес, гепатит С, токсоплазмоз: перечислены «спящие» вирусы человека

Некоторые вирусы, попадая в организм, не уходят бесследно. Они могут затаиться на годы, никак себя не проявляя, а затем внезапно активироваться. Такое состояние называется персистенцией — когда вирус не уничтожается полностью, а просто «ждет» удобного момента, рассказала РИАМО врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Один из самых известных примеров — герпес. Вирус простого герпеса первого типа вызывает высыпания на губах, второго — поражает интимную зону. Оба остаются в нервных узлах и могут активироваться при стрессе, переохлаждении или ослаблении иммунитета. Ветрянка тоже относится к герпесвирусам: после болезни вирус никуда не исчезает, а при снижении защиты может вызвать опоясывающий лишай.

Еще один пример — гепатит С. Этот вирус поражает печень и может годами не давать о себе знать, а затем привести к циррозу или раку печени. Некоторые паразиты, например токсоплазмоз, тоже умеют «прятаться», а при ослабленном иммунитете могут вызывать серьезные осложнения. Также ведут себя и вирусы папилломы человека, для которых характерен не только половой, но и контактный путь передачи, например, от родителей к детям.

«Обычно возбудители инфекций активируются, когда иммунная система ослабевает. Это может происходить из-за хронических заболеваний, тяжелых инфекций, онкологии, стресса или приема сильных лекарств. Если защита организма снижается, возбудитель получает шанс снова начать размножаться», — сказала врач.

Некоторые из этих инфекций могут передаваться дальше, даже если у человека нет симптомов. Например, вирус герпеса может передаваться через контакт с кожей, а гепатит С — через кровь. Это делает скрытые вирусы опасными не только для их носителей, но и для окружающих. Именно поэтому так важно регулярно проходить обследования, особенно если в прошлом были инфекции, способные оставаться в организме на долгие годы.

«Полностью избавиться от таких инфекций сложно, но можно держать их под контролем. Противовирусные препараты, здоровый образ жизни и поддержка иммунитета помогают снизить риски повторных рецидивов. Главное — вовремя обнаружить проблему и регулярно обследоваться», — добавила эксперт.