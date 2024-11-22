Гастроэнтеролог перечислил признаки опасной боли в животе

Боль в животе может появиться как от легких недомоганий, так и от серьезных заболеваний. В разговоре с РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиники академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов перечислил признаки опасной боли в животе, с которой следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту.

Белоусов подчеркнул, что обязательно нужно обращать внимание на характер боли и все сопутствующие симптомы.

«Некоторые заболевания проявляются острой болью. Например, при аппендиците боль сначала возникает вокруг пупка, а затем перемещается в правый нижний угол живота. Если она вдруг прекращается, это может указывать на разрыв кишечника, требующий немедленной медицинской помощи», — пояснил специалист.

При панкреатите боль локализуется в верхней части живота и может распространяться в спину. Часто сопровождается сухостью во рту, тошнотой и рвотой. При таких симптомах необходима консультация с врачом. Кишечные колики — это еще одна частая причина возникновения боли, особенно у людей с нарушениями в питании. Колики сопровождаются резкой, схваткообразной болью в области пупка, слабостью и ознобом. Для облегчения состояния рекомендован покой и пересмотр рациона.

Воспаление почек и выход камня также сопровождаются болью. У человека может появиться лихорадка и желание часто мочиться. В этом случае боль проявляется в нижней части спины, пояснице и даже в промежности.

Если боль продолжается более шести часов, она сопровождается тошнотой, лихорадкой или кровотечением, лучше сразу обратиться за помощью.

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