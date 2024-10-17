Гастроэнтеролог Белоусов назвал уязвимую категорию людей, страдающую от запоров

С нарушениями работы кишечника можно столкнуться в любом возрасте, однако есть категория людей, которая чаще всего страдает от запоров, об этом в разговоре с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Основные причины возникновения запора включают в себя малоподвижный образ жизни, неправильное питание и стресс. Люди с сидячей работой и нерегулярным режимом дня особенно подвержены этому состоянию.

Запор может возникнуть, если ослаб тонус кишечника, нарушились позывы к опорожнению или появились анатомические изменения кишечника. Проблемы с опорожнением также могут возникнуть из-за неправильного питания, отсутствия жидкости в рационе и болезней, таких как сахарный диабет или проблемы с щитовидной железой.

«Симптомы варьируются в зависимости от формы запора — острой или хронической. При хроническом запоре наблюдаются редкие опорожнения — менее трех раз в неделю, плотный стул и ощущение неполного опорожнения», — рассказал Белоусов.

По словам врача-гастроэнтеролога, лечение запора включает коррекцию питания, физическую активность, медикаменты строго по назначению врача и физиотерапию. Также помогают народные средства, такие как отвары на основе ревеня и сены, но при хронических проблемах необходимо обратиться к специалисту. Запор при беременности часто связан с изменением рациона и токсикозом и требует консультации врача.

Профилактика включает регулярную физическую активность, правильное питание с достаточным количеством клетчатки и жидкости, а также контроль стрессов и соблюдение режима дня.