Гастроэнтеролог оценила чечевицу как замену мясу

Диетолог Разаренова: чечевица не должна быть единственным белком в рационе

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова заявила, что чечевица может частично заменить мясо в пост, но не должна быть единственным источником белка.

Чечевица содержит 22–25 г белка на 100 г сухого продукта, однако после варки его концентрация снижается. В ней почти нет жиров, есть витамин В-9, негемовое железо, магний, калий, цинк и растительные полифенолы.

«Чечевица на 100 г сухого продукта содержит 22–25 г белка… И если смотреть на чечевицу как на альтернативу белка во время поста, то она действительно может стать неплохой альтернативой», — сказала Разаренова в эфире радио Sputnik.

При этом растительный белок отличается по аминокислотному составу и усваивается хуже животного. В чечевице, например, меньше метионина, поэтому ее лучше сочетать со злаками и овощами.

«Растительный белок все-равно усваивается хуже, чем животный… Сочетать чечевицу можно со злаковым и овощами», — пояснила врач.

Чечевицу стоит ограничить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, метеоризме, синдроме избыточного бактериального роста, а также при обострении гастритов, колитов и панкреатитов.

Эксперт добавила, что при отказе от продуктов животного происхождения важно контролировать уровень белка, железа и витамина В-12 и не делать чечевицу единственным источником белка.

