Гастроэнтеролог объяснила, почему полноценный сон помогает похудеть

«Недосып усиливает аппетит, а полноценный сон его нормализует. Многочисленные исследования показывают, что после бессонной ночи тянет на вредную еду — хочется съесть что-нибудь сладкое и жирное. Так мозг пытается восполнить дефицит энергии», — сказала Кашух.

Она пояснила, что во сне вырабатываются гормоны, отвечающие за чувство голода и насыщения.

«Недостаток сна приводит к сбою в этом процессе: человеку сложно контролировать пищевое поведение, он переедает, даже если на самом деле уже сыт», — добавила эксперт.

Кашух посоветовала придерживаться режима сна и питания.

«Если в течение дня вдруг захотелось перекусить, хотя недавно был полноценный прием пищи, попробуйте сначала выпить стакан воды. Если через 20–30 минут чувство голода не пропало, можно съесть что-то низкокалорийное, например, овощной салат или выпить кефир», — отметила она.

Кроме того, врач порекомендовала следить за размером порций.

«Полезно использовать „правило тарелки“: наполовину она должна быть заполнена овощами или фруктами, на четверть — сложными углеводами (например, крупами), и еще на четверть — белковыми продуктами (например, мясом или рыбой)», — посоветовала гастроэнтеролог.

Кашух заключила, что правильное питание и полноценный сон помогут организму быстрее адаптироваться к новому весу и удерживать его в норме.