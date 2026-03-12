Гастроэнтеролог Никитин объяснил, вреден ли бургер на ночь

Гастроэнтеролог Андрей Никитин рассказал, какие продукты могут мешать сну, опасны ли растительные диеты и можно ли снизить вред от фастфуда, сообщает «Поясним за Тагил» .

Врач отметил, что универсального запрета на овощи и фрукты вечером нет. Ночью пищеварение продолжается, однако у некоторых людей такие продукты вызывают вздутие, спазмы или тяжесть, что мешает сну. При дискомфорте он рекомендовал уменьшить порцию или заменить продукт.

Никитин добавил, что кратковременное питание преимущественно салатами и фруктами обычно не наносит вреда здоровому человеку. Основной риск — низкая калорийность и дефицит белка при длительном отказе от мяса и молочных продуктов. По его словам, организм сигнализирует о нехватке энергии чувством голода, и большинство людей восполняют дефицит интуитивно.

«Пищевые волокна могут частично снижать усвоение некоторых веществ, например холестерина, но полностью “вред” чипсов или трансжиров не уберут. Если фастфуд употребляется эпизодически, серьезного негативного эффекта для организма нет», — подчеркнул Никитин.

Врач призвал выстраивать сбалансированный рацион, учитывать калорийность и индивидуальную реакцию на продукты, а не искать «врагов» среди еды.

