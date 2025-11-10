Гастроэнтеролог назвала самый полезный напиток при сидячей работе

При длительном сидении в организме человека ухудшается кровоток, поэтому офисным сотрудникам и тем, кто трудится сидя, рекомендуется заботиться о здоровье сосудов и укреплять их. Гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик в разговоре с РИАМО рассказала, как какао помогает компенсировать последствия малоподвижного образа жизни и почему важно правильно его готовить.

Поддержка сосудистой системы и метаболизма

Какао-бобы богаты флавоноидами — соединениями, улучшающими эластичность кровеносных сосудов и микроциркуляцию крови. Они содействуют усиленному кровоснабжению тканей, уменьшая вероятность развития воспалительных процессов и тромбообразования. Умеренное употребление этого напитка способствует поддержанию тонуса сосудистой стенки и помогает восстановлению после периодов длительного нахождения в сидячем положении.

Антиоксидантные компоненты какао нейтрализуют негативное воздействие свободных радикалов, активно образующихся при недостаточной физической активности. Это способствует более быстрому обновлению клеток и снижает нагрузку на кардиоваскулярную систему.

Энергия без скачков уровня глюкозы

В отличие от кофе эффект от какао проявляется более плавно, без резких колебаний артериального давления. Содержание кофеина в нем ниже, зато присутствует теобромин — вещество, оказывающее стимулирующее воздействие на нервную систему, но без выраженного возбуждения. Оно помогает сохранять концентрацию внимания и уменьшает чувство усталости, что особенно ценится при работе за компьютером. В холодное время года напиток помогает поддерживать тепло, обеспечивает энергией и сокращает проявления сезонной усталости.

Благодаря наличию магния и триптофана напиток способствует стабилизации настроения и снижению уровня стресса. Это особенно важно для людей, ведущих сидячий образ жизни, у которых часто наблюдаются нарушения режима сна и бодрствования.

Для кого напиток особенно полезен

Какао рекомендуется тем, кто проводит большую часть дня сидя, а также тем, кто испытывает повышенную утомляемость или ощущает снижение общего тонуса. При регулярном употреблении в разумных количествах этот напиток поддерживает функциональность сердца, помогает нивелировать негативные последствия гиподинамии и улучшает общее состояние организма.

Правильный способ приготовления

Максимальную пользу какао приносит при минимальной тепловой обработке. Желательно не доводить его до кипения, чтобы сохранить флавоноиды. В качестве основы лучше использовать обезжиренное молоко или воду. Добавление сахара или сливок снижает антиоксидантные свойства и увеличивает калорийность напитка.

Когда следует проявлять осторожность

Людям, страдающим гастритом, диабетом или подверженным повышению артериального давления, важно соблюдать умеренность в употреблении напитка. Частое употребление какао может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и повысить уровень сахара в крови. Оптимальным считается употребление порции объемом 150–200 мл 2–3 раза в неделю.

«Регулярное и умеренное потребление какао может помочь компенсировать вред, наносимый малоподвижным образом жизни, поддерживать здоровье сосудов и улучшать метаболические процессы», — рассказала гастроэнтеролог.

