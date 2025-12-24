Гастроэнтеролог назвала полезные и вредные блюда для новогоднего стола

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, какие блюда на новогоднем столе считаются наиболее вредными и полезными, и дала советы по их употреблению, сообщает RT .

Она отметила, что традиционные новогодние салаты, такие как «Оливье» и «Селедка под шубой», не относятся к здоровому питанию, однако их можно есть в небольшом количестве.

Эксперт подчеркнула, что важно следить за свежестью блюд. По ее словам, майонезные салаты быстро портятся, поэтому их следует готовить в день застолья, заправлять майонезом непосредственно перед подачей, а остатки хранить в холодильнике не более шести часов. Незаправленные салаты можно хранить в холодильнике до суток.

Также врач назвала условно вредными блюдами копчености, колбасы и рулеты из-за высокого содержания жира, соли и добавок, которые могут негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

При этом Кашух посоветовала не отказываться полностью от любимых блюд людям без острых заболеваний ЖКТ, но соблюдать умеренность и дополнять стол полезными альтернативами. Она рекомендовала включать в меню горячие блюда, овощи, пить достаточно воды, а также добавлять овощные салаты с растительным маслом, лимонным соком или йогуртом. К полезным вариантам врач отнесла бутерброды с икрой или красной рыбой, квашеные овощи и фрукты, которые могут заменить десерты и содержат витамины и клетчатку.

