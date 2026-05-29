Гастроэнтеролог Кашух: окрошка очень быстро портится в жару

Окрошка в жаркую погоду действительно может стать источником кишечной инфекции, особенно если блюдо долго хранится вне холодильника или готовится заранее большими объемами, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Окрошка действительно относится к блюдам с повышенным риском пищевых отравлений в жаркую погоду. Проблема в том, что в ее составе присутствуют сразу несколько продуктов, которые быстро портятся при высокой температуре, — вареные яйца, мясо или колбаса, кисломолочные продукты или квас. Если блюдо находится вне холодильника, бактерии начинают активно размножаться», – сказала Кашух.

Она добавила, что особенно опасна окрошка, приготовленная заранее в большом объеме. Уже через несколько часов хранения при температуре выше плюс 25 градусов риск кишечной инфекции значительно возрастает. При этом испорченное блюдо не всегда меняет вкус или запах, поэтому человек может не заметить опасности.

«Наиболее высокий риск связан с нарушением условий хранения и доставки — например, если ингредиенты долго находились в тепле, были плохо промыты овощи, использовались продукты с истекающим сроком годности. Дополнительную опасность создают майонез, сметана и домашний квас — в жару они быстро становятся благоприятной средой для размножения бактерий», – предупредила врач.

Кашух уточнила, что симптомы пищевой инфекции после употребления такой окрошки могут появиться уже через несколько часов. Обычно это тошнота, рвота, боль в животе, диарея, повышение температуры тела, выраженная слабость. Особенно тяжело кишечные инфекции переносят дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

«Чтобы снизить риск инфекции, ингредиенты рекомендуется хранить по отдельности в холодильнике и смешивать окрошку непосредственно перед подачей. Готовое блюдо нужно хранить в холодильнике не дольше нескольких часов. Если окрошка долго стояла на солнце или в теплом помещении, есть ее не стоит, даже если она выглядит нормально», – резюмировала специалист.

Неофициальный праздник – День окрошки – отмечается в России 30 мая. Окрошка — традиционное блюдо русской кухни, одно из самых популярных в жаркое время года. Рецепт окрошки уходит корнями в далекое прошлое, по некоторым данным, в современном виде оно появилось только к концу 18 века. В настоящий момент рецептов этого супа – великое множество, а спор между любителями кваса и кефира не утихает.

