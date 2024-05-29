Гастроэнтеролог Белоусов: экстремальные диеты грозят опасными проблемами со здоровьем

Необходимо избегать экстремальных диет, поскольку они обычно дают лишь временные результаты и могут быть крайне вредны для здоровья, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Организму требуется широкий спектр витаминов и минералов для правильного функционирования. Избегайте экстремальных диет, поскольку они обычно дают лишь временные результаты и могут быть вредны для здоровья, лучше придерживаться сбалансированного и разнообразного питания», — сказал Белоусов.

Он добавил, что правильное питание не требует радикальных запретов, а основывается на контроле в потреблении определенных продуктов и поддержании регулярного режима. Помимо этого, важным являются занятие физкультурой, адекватный отдых и полноценный сон.

«Желание избавиться от лишних килограммов часто побуждает нас к различным экспериментам, таким как голодание, безуглеводное или белковое питание и другим. Врачи и специалисты по здоровому питанию подчеркивают, что для эффективного и долгосрочного похудения необходимо избегать экстремальных диет. Оптимальная стройность и здоровье достигаются через правильное питание, являющегося основой здорового образа жизни», — подчеркнул врач.

Белоусов отметил, что диеты разрабатываются с учетом индивидуальных потребностей каждого человека, учитывая физические свойства, химический состав и закономерности употребления пищи в зависимости от времени и способа приготовления.

«Этот подход стоит в контрасте с понятием голодания. Для достижения поставленной цели по снижению веса и улучшению здоровья необходимо подходить к этой задаче комплексно, принимая во внимание все аспекты: питание, физическую активность и образ жизни», — заключил гастроэнтеролог.

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day). Инициируя ежегодное проведение этого Дня, гастроэнтерологи всего мира пытаются обратить внимание общественности на проблемы нарушения пищеварения у людей.