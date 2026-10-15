Жителям Подмосковья объяснили, как проверить платежи за ЖКУ в «Госуслуги Дом»

Жители Подмосковья могут сверить начисления и платежи за жилищно-коммунальные услуги за прошлые периоды в приложении «Госуслуги Дом», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Приложение «Госуслуги Дом» показывает историю начислений и платежей за жилищно-коммунальные услуги. Данные поступают из государственной информационной системы ЖКХ, куда их вносят управляющие и ресурсоснабжающие организации. Сервис позволяет сравнивать квитанции и контролировать расходы.

Для просмотра истории нужно открыть раздел «Счета ЖКУ» на главном экране или вкладку «Счета» в нижнем меню. Затем выбрать строку «История начислений и платежей», указать нужный период через значок календаря и нажать «Применить». После этого можно открыть нужную квитанцию, а для полной детализации — нажать «Посмотреть квитанцию»: приложение покажет электронный документ.

Платежи через сторонние приложения или банки могут отображаться с задержкой. Актуальный статус оплаты рекомендуется проверять через несколько дней.

Если после сверки остались вопросы по начислениям, можно направить заявку в управляющую организацию через раздел «Заявки», приложив фото квитанции. Обращение также можно подать со страницы конкретной квитанции — так сведения о суммах и вопросы по ним будут в одном месте.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.