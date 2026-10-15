Сборная Подмосковья выиграла общий зачет фестиваля «Кубок Мужества»

Сборная Московской области заняла первое общекомандное место на межрегиональном инклюзивном фестивале ветеранов боевых действий «Кубок Мужества» по ЦФО. Соревнования прошли 9–11 октября 2026 года на базе отдыха «Изумруд» в деревне Грибовка Калужской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль собрал около 190 спортсменов из 16 субъектов Центрального федерального округа. Больше всего наград сборная Подмосковья получила в пауэрлифтинге — жиме лежа, победив в четырех из пяти весовых категорий.

Золото завоевали Иван Редлер (до 65 кг, Серпухов), Александр Петропавловский (до 80 кг, Серпухов), Роман Гомыляев (до 97 кг, Можайск) и Аракел Саносян (свыше 97 кг, Одинцово). Бронзу получили Вячеслав Графкин (до 65 кг) и Борис Шевченко (свыше 97 кг), оба из Серпухова.

Редлер также победил в демонстрационной дисциплине — адаптивно-гиревом спорте — и взял серебро в метании ножа, став абсолютным лидером турнира по числу наград. В адаптивно-гиревом спорте серебро получил Александр Петропавловский, бронзу — Иван Монц из Серпухова.

В спортивном метании ножа победили Андрей Фомин (Ленинский округ) и Петр Белоусов (Балашиха). Серебро завоевал Виктор Стейскал (Наро-Фоминск). Бронзовыми призерами стали Игорь Журавлев, Андрей Парфенов, Леонид Соболев, Александр Худобкин (все — Серпухов), Денис Кривошеенко (Ступино) и Эдуард Гудиев (Коломна).

В шахматах золото выиграл Алексей Старовойтов, бронзу — Вячеслав Анохин, оба из Серпухова.

«Кубок Мужества» посвящен памяти Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Фестиваль направлен на поддержку ветеранов боевых действий, развитие ветеранского спорта и укрепление духа единства и мужества. Он прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.