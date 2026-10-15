Экономист посоветовал семьям заранее копить на первый семестр в вузе

Минобрнауки предложило сделать оплату первого семестра условием зачисления в вуз на коммерческое место. Если инициативу утвердят, правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Ведомство рассчитывает сократить случаи резервирования мест сразу в нескольких университетах.

По словам Хачатуряна, даже высокие результаты ЕГЭ не гарантируют поступления на бюджет. При стоимости обучения 300–500 тысяч рублей в год на первый семестр понадобится около 150–250 тысяч. Размер ежемесячных накоплений следует соотносить с доходами и повседневными расходами семьи.

«Если 50 тысяч — много, можно начинать откладывать уже сейчас наименьшими суммами, чтобы собрать к июню деньги», — посоветовал эксперт.

Для хранения резерва подойдет банковский вклад, условия которого позволят забрать деньги к оплате учебы. Программа долгосрочных сбережений рассчитана на более длительный срок: стандартные основания для выплат возникают через 15 лет либо при достижении установленного возраста. Досрочный возврат зависит от договора, поэтому использовать ее вместо резерва на ближайший август рискованно.

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