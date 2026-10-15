Подмосковное УФАС возбудило дело против «МТК-Мобил» из-за рекламного звонка
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Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении ООО «МТК-Мобил» из-за признаков нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Поводом стало обращение гражданина: на его абонентский номер поступил звонок с рекламой финансовых услуг. Заявитель сообщил о признаках нарушения Закона о рекламе.
По итогам рассмотрения обращения управление усмотрело признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.
Если ведомство установит вину ООО «МТК-Мобил», компании грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.
В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.
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