Лукашенко подарили японскую телочку

«Первому подарили телочку японской черной породы. Малышка. Хорошая, красивая, людей не боится», — говорится в публикации.

Молодую корову назвали Освеей. Она поселится на президентской ферме.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выразил беспокойство, что молодежь в отдельных странах СНГ не знает русский язык.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.