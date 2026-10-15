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Лукашенко подарили японскую телочку

Политика

Фото - © РИА Новости

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили телочку японской черной породы, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Первому подарили телочку японской черной породы. Малышка. Хорошая, красивая, людей не боится», — говорится в публикации.

Молодую корову назвали Освеей. Она поселится на президентской ферме.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выразил беспокойство, что молодежь в отдельных странах СНГ не знает русский язык.

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