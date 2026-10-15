Лукашенко подарили японскую телочку
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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили телочку японской черной породы, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Первому подарили телочку японской черной породы. Малышка. Хорошая, красивая, людей не боится», — говорится в публикации.
Молодую корову назвали Освеей. Она поселится на президентской ферме.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выразил беспокойство, что молодежь в отдельных странах СНГ не знает русский язык.
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