Фониатр заявил, что голос можно сорвать навсегда

Фониатр и оториноларинголог Лев Рудин рассказал, что крик и сильный стресс могут привести к необратимым изменениям голоса, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, срыв голоса возможен после чрезмерной вокальной или речевой нагрузки, особенно на фоне ОРЗ. Дополнительным фактором риска становятся психоэмоциональные перегрузки и пренебрежение принципами здорового образа жизни.

«Сорвать голос действительно можно, и навсегда. Под этим устоявшимся оборотом мы понимаем большие или меньшие проблемы, возникшие в результате голосового эксцесса: крик, вокальные или речевые нагрузки на фоне ОРЗ. Еще более опасными могут оказаться функциональные нарушения в работе голосовых складок на фоне стрессов, пренебрежения общепризнанными принципами здорового образа жизни. Развивающиеся психоневротические состояния влияют на их тонко дифференцированную работу. При этом вокализация и речевые нагрузки становятся невозможны», — предупредил Рудин.

Врач пояснил, что крик может травмировать голосовые складки, вызвать воспаление и образование узелков. В ряде случаев для восстановления требуется точная хирургическая работа.

При этом полная потеря голоса маловероятна. Он может стать ниже, хриплым или глухим, сократится диапазон. Наиболее критичны такие изменения для людей речевых профессий, для которых голос является рабочим инструментом, отметил специалист.

