Это не зависимость от «Нутеллы»: почему сладкие пасты «тянут» снова и снова

Гастроэнтеролог Кашух: от шоколадной пасты не может быть зависимости

Ощущение, что без сладкой пасты «жизнь не мила», — не про наркотическую зависимость и не про магию сахара, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Говорить о том, что сладкие пасты вызывают привыкание, подобное наркотическому, некорректно. Пища не может быть наркотиком, так как ее потребление — базовая эволюционная потребность человека. Ощущение зависимости часто связано не с самим продуктом, а с особенностями пищевого поведения. Например, человек может недоедать основную пищу — белки, полезные жиры и углеводы, а потом компенсировать голод большим количеством пасты», — рассказала Кашух.

Она добавила, что другой распространенный сценарий — использование сладкого как способа справиться со стрессом или негативными эмоциями.

«В таком случае формируется не привыкание к „Нутелле“, а определенная поведенческая связь: расстроился — нужно съесть что-то сладкое для утешения. Причина не в самом продукте, а в практике удовлетворения непищевых потребностей с помощью еды», — разъяснила врач.

Кашух уточнила, что, если подобные схемы поведения становятся постоянными и вызывают беспокойство, полезно обратиться за консультацией к специалисту.

«Клинический психолог может помочь разобраться в эмоциональных триггерах такого пищевого поведения, а диетолог — выстроить комфортный и сбалансированный рацион», — отметила специалист.

5 февраля празднуется Всемирный день «Нутеллы». Отмечать этот день шоколадно-ореховой пасты предложила американский блогер из Италии в 2007 году.

