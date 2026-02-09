Ешьте на здоровье. Насколько безопасна пицца для рациона?

Универсальных норм, сколько раз в месяц можно есть пиццу без вреда для здоровья, не существует — все зависит от рациона, образа жизни и размера порции, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Универсальных рекомендаций здесь быть не может. Разве что каждому имеет смысл отказаться от пиццы на ночь и не стоит запивать ее газированными напитками, которые только повышают калорийность и могут усилить вздутие и рефлюкс», — сказала Кашух.

Она добавила, что нельзя однозначно сказать, сколько раз в месяц можно есть пиццу, не причиняя вреда здоровью. Все зависит от общего рациона и состояния здоровья.

«Не существует однозначно вредных или безусловно полезных блюд. Все зависит от качества продуктов, объема порции и сбалансированности рациона. Если человек питается сбалансированно, ведет активный образ жизни и время от времени балует себя любимой пиццей, вреда для здоровья не будет. Другое дело, если пицца становится единственным блюдом и заменяет собой полноценный прием пищи», — отметила врач.

День пиццы отмечается 9 февраля. Этот день стал праздником, чтобы отметить одно из самых популярных блюд во всем мире. Пицца, родом из Италии, завоевала любовь людей в разных странах благодаря своему разнообразию и вкусу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.