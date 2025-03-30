Эпидемиолог Онищенко считает преждевременными заявления о новом вирусе в РФ

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что новости о распространении в стране нового вируса преждевременные. Описанная симптоматика может говорить об осложнениях от другого заболевания, сообщает ТАСС .

В Сети появилась информация о новом вирусе в России. У заболевших на протяжении нескольких недель держится высокая температура, появляется кашель с кровью, хотя тесты на коронавирус и грипп отрицательные.

Онищенко подчеркнул, что в докладе петербургского института имени Пастера, который занимается гриппом, информации о новом вирусе не было. Однако от слухов не нужно отмахиваться. По словам академика РАН, информацию нужно тщательно изучить.

«Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», — объяснил эпидемиолог.

Роспотребнадзор приступил к проверке информации, распространившейся в СМИ, о новом недуге с необычными симптомами, на которые жалуются жители страны. Представители пресс-службы ведомства сообщили журналистам, что уже запросили все необходимые данные для анализа ситуации.