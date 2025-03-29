Роспотребнадзор отреагировал на сообщения СМИ о необычном вирусе в России

Роспотребнадзор приступил к проверке информации, распространившейся в СМИ, о новом недуге с необычными симптомами, на которые жалуются жители страны. Представители пресс-службы ведомства сообщили журналистам, что уже запросили все необходимые данные для анализа ситуации, пишет ТАСС .

Поводом для беспокойства стала публикация в SHOT о распространении в стране неизвестного заболевания. Сообщается, что у пациентов наблюдается высокая температура и кровянистая мокрота при кашле, однако диагностические тесты не выявляют ни коронавирус, ни грипп. Специалисты Роспотребнадзора взяли ситуацию под особый контроль и проводят тщательное расследование этих сообщений.

Роспотребнадзор начал мониторинг информации, распространенной через Telegram о предполагаемом новом вирусе. Ведомство обратилось к администрации канала для получения всех деталей, касающихся данной публикации.

Ситуация остается под постоянным наблюдением специалистов контролирующего органа, которые проверяют достоверность сведений о неизвестном заболевании.