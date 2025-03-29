Новый вирус появился в РФ. У заболевших на протяжении нескольких недель держится высокая температура, появляется кашель с кровью, хотя тесты на коронавирус и грипп отрицательные, сообщает SHOT .

Сначала у человека ломит тело. Он чувствует слабость. Через несколько дней после заражения уже нет сил вставать с кровати.

Температура тела у заболевших поднимается до 39 градусов. Они начинают сильно кашлять, причем так, что из глаз идут слезы.

Одна из заразившихся, Александра, рассказала, что даже семь дней спустя после заражения и использования антибиотиков, кашель не заканчивается. На пятые сутки женщина обнаружила кровь после того, как отхаркалась.

Александра сдала тесты на коронавирус, а также грипп А, В. Все они продемонстрировали отрицательный результат. По словам женщины, доктора уже сталкивались с тем, что жители РФ заражались необычным вирусом. Понять, что это, они пока не смогли.

Заболевшим рекомендуют звонить в скорую помощь, если почувствуют себя хуже.

Существует версия, что россияне заболевают микоплазменной пневмонией. Ей уже заражались люди в РФ в декабре 2024 года.

Ранее в Московской области обнаружили, что рост заболеваемости вирусными инфекциями в конце марта увеличился на 4,5%.