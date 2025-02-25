В Подмосковье отметили рост заболеваемости вирусными инфекциями на 4,5%

На прошедшей 8-й неделе 2025 года в Московской области отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 4,5% по сравнению с прошлой неделей, превышений пороговых уровней не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Московской области .

Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок по сравнению с прошлой неделей не увеличилась, преобладают вирусы гриппа В. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Правила профилактики ОРВИ и гриппа в офисе

Заболел — останься дома. Лучше остаться дома, чем подвергать коллег риску заражения, а себя — риску развития осложнений.

Чаще проветривайте помещение

В период простудных заболеваний проветривать необходимо не реже 5-6 раз в день, особенно, когда в офисе есть источники вирусов.

Мойте руки чаще

Не только после приема пищи и посещения санузла, но и после посещения улицы, и в течение дня по мере возможности. Старайтесь не прикасаться грязными руками к лицу.

Носите маску

Маска на 100% не спасет вас от заражения, но снизить риск сможет. Но помните, что менять ее надо каждые 2-3 часа, а использовать повторно нельзя.

Проводите влажную уборку рабочего стола

Хотя бы один раз в день протирайте влажной салфеткой, а лучше антисептической, свой рабочий стол, клавиатуру, мышку, телефон и другую оргтехнику, чтобы удалить с них вирусы и бактерии.

Выполняя эти простые правила, вы сможете обезопасить себя и уберечь своих коллег от заражения ОРВИ и гриппом. Но самое главное помнить, что ваш основной защитник — это хороший иммунитет! Занимайтесь спортом, правильно питайтесь, закаляйтесь, соблюдайте режим сна и отдыха, и тогда никаким вирусам не удастся сломить ваш иммунитет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.