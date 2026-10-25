Концерт рэпера madk1d в Алматы сорвали после четырех треков

Выступление рэпера madk1d (Марка Серкова) в алматинском клубе Motor Club 24 октября прервалось всего после четырех треков. По словам артиста, причиной стали проблемы с согласованием: организаторы якобы так и не утвердили концерт, хотя до прилета музыканта уверяли в обратном, при этом никому деньги возвращать не собираются, пишет SHOT .

На сцене рэпер провел лишь около 15 минут, тогда как билеты стоили от 21 тысячи тенге — примерно 3,7 тыс. рублей. Сложности начались еще до выхода Марка: за двое суток до концерта организаторы сменили площадку, а само выступление задержали примерно на полчаса. Фанаты, предположительно, жаловались на огромную очередь, духоту и давку — некоторым становилось плохо еще до начала шоу.

После срыва рэпер потребовал вернуть зрителям деньги и даже предложил отказаться от гонорара. Организаторы же считают выступление состоявшимся, поскольку артист все же вышел на сцену. В полном объеме они обещают возместить только стоимость Meet & Greet, а обладателям VIP-билетов — разницу с ценой обычного танцпола. Команда madk1d с таким подходом не согласна и готовит коллективный иск.

Это уже второе сорванное выступление рэпера за месяц. В сентябре силовики приехали перед его концертом в московском клубе «Место» на Покровке, оцепили заведение и вывели посетителей.

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