Студент-медик спас соседа из горящего дома в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону мужчина оказался в огненной ловушке во время пожара в частном двухэтажном доме, и его спас живший по соседству студент медицинского колледжа, сообщает РЕН ТВ .

Возгорание заметил сосед по имени Эрик, знакомый с пострадавшим. Молодой человек бросился на помощь: вместе с еще одним мужчиной он отправился открывать дверь, которая оказалась оборудована кодовым замком.

«Там все в огне, пройти было невозможно. И он оттуда вылез, я его подхватил и перенес в подъезд, а потом погрузил в скорую, потому что он был вообще уже неважный очень. Оттащил оттуда, потому что там взрывались газовые баллончики», — рассказал спасатель.

По словам соседей, пострадавшего госпитализировали с ожогами, покрывающими 70% тела. Сейчас он находится в реанимации.

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