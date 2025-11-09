Эпидемия бессонницы: спрос на снотворное вырос в России на 60% за год

В России началась эпидемия бессонницы, из-за которой жители массово скупают снотворное. Спрос на такие рецептурные препараты вырос на 60% за год, сообщает Mash .

Эксперты отмечают, что бессонница возникает зачастую из-за постоянного использования гаджетов и листания соцсетей. Если не выпускать телефон из рук, мозг не отдыхает, нервная система истощается. Однако многие россияне просто не могут без смартфона — в таком случае их начинает одолевать дикая тревога.

На фоне этих проблем они не могут заснуть, после чего идут в аптеку и закупаются снотворным. Но специалисты уверяют, что препараты лишь купируют синдром, а не лечат. При этом снотворное вызывает зависимость, ухудшает память и внимание, провоцирует опасные нарушения дыхания во сне. После приема таких препаратов утром возникает эффект похмелья. Отмена лекарства вызывает повторную тревогу, и все начинается заново.

По словам врачей, бессонница — первый признак того, что нервная система перегружена. Если не лечить проблему, то вслед за недосыпом придут панические атаки, апатия, эмоциональное истощение.

Специалисты советуют минимум за час до сна убрать телефон, а вместо соцсетей — прочитать книгу, расслабиться во время прогулки, подышать свежим воздухом, принять горячую ванную. Также они не рекомендуют есть перед сном и употреблять кофеин, энергетики и алкоголь.

Ранее ученые выяснили, что хроническая бессонница может приводить к деменции. Они провели соответствующий эксперимент.

