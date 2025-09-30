Надо спать: ученые выявили связь между бессонницей и деменцией

Ученые из клиники Майо в США провели исследование с участием 2,7 тысячи человек. Они выяснили, что хроническая бессонница может приводить к деменции, сообщает «Царьград» .

На протяжении пяти с половиной лет проводились опыты, в рамках которых добровольцы подвергались тестированию для оценки состояния их памяти. Участникам выполняли сканирование головного мозга, что позволяло научным специалистам наблюдать за формированием амилоидных отложений и небольших участков повреждений в белом веществе мозга, именуемых гиперинтенсивностью белого вещества. Эти признаки являются индикаторами будущих проблем с когнитивными функциями.

У определенной части участников исследования было зафиксировано как минимум два эпизода бессонницы с интервалом в один месяц.

Обнаружилось, что именно у этой группы снижение когнитивных способностей и ухудшение памяти происходило быстрее, чем у тех, кто не испытывал проблем со сном. Более того, риск развития умеренных когнитивных расстройств или деменции у данной группы был на 40% выше уже в процессе исследования.

