Елена Малышева назвала надуманными негативные последствия приема «Оземпика»

Ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово» Елена Малышева заявила, что «Оземпик» представляет собой лекарство, совершившее настоящий переворот в терапии ожирения, однако препарат является рецептурным и должен назначаться исключительно врачом после проведения обследования, сообщает РБК .

Она подчеркнула, что в настоящее время «Оземпиком» называют все подобные лекарства, однако это группа препаратов — лираглутид, семаглутид, тирзепатид.

«То, что писалось (в СМИ – ред.) о негативных последствиях „Оземпика“, — это не более чем журналистские попытки собрать аудиторию. Журналистике свойственно нагнетать страх», — сказала Малышева.

По ее словам, препарат работает как молекула, контролирующая аппетит. В норме она подавляет голод и замедляет опорожнение желудка, вызывая чувство насыщения. Лекарство имитирует эту молекулу, помогая похудеть и снижая риски рака толстой кишки, болезни Альцгеймера, инфаркта, инсульта и других заболеваний.

Телеведущая посоветовала при поиске информации ориентироваться на серьезные исследования авторитетных научных центров, а не на развлекательные статьи. За разъяснениями следует обращаться к специалисту.

Ранее стало известно, что россияне стали активно скупать аналоги препарата «Оземпик». По итогам прошлого года продажи аналогов препарата для снижения веса выросли более чем в 3 раза.