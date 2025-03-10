Россияне стали активно скупать аналоги препарата «Оземпик»

Продажи аналогов «Оземпика» в России увеличились в 3 раза в 2024 году

Более чем втрое взлетели продажи аналогов препарата для снижения веса «Оземпик» (семаглутид) в России в прошлом году, сообщает «Коммерсант» .

За минувший год коммерческие продажи препаратов на основе семаглутида, по информации аналитического агентства DSM Group, были 8,8 млрд рублей. Также еще 1,7 млрд рублей отечественным компаниям — в основном «Герофарму» и «Промомеду» — принесли госзакупки указанных средств.

В 2023 году, до выдачи фармацевтической отрасли страны принудительной лицензии на семаглутид (она позволяет делать дженерики стратегически важных препаратов до истечения патента), объем рынка препарата в стране был в три раза меньше — 3,1 млрд рублей, в 2022 году — 4 млрд рублей.

При этом проблема ожирения остро стоит во многих странах мира. По данным издания Lancet, на планете свыше 1 млрд человек страдают от этого заболевания, а к 2050 году их число вырастет до 3,8 млрд. В России, как ранее говорил глава Минздрава Михаила Мурашко, от ожирения страдает 24,6% взрослого населения (среди мужчин — 20,6%, среди женщин — 27,4%). По оценке президента Российской диабетической ассоциации Михаила Богомолова, показатель выше — до 40%.

Как уточнили аналитики Visible Alpha, в 2024 году объем рынка препаратов от ожирения, а также от сахарного диабета второго типа во всем мире был 41 млрд долларов. Свыше 50% продаж пришлось на «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас».

При этом в 2022–2023 годах Big Pharma перестала продвигать указанные продукты на рынке РФ. Эта ситуация подстегнула интерес отечественных компаний к производству аналогов. Но несмотря на сильный рост продаж биоаналогов «Оземпика» в стране, россияне сохраняют интерес к оригинальному препарату.