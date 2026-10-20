Эксперт Калинкин объяснил связь сновидений с состоянием здоровья

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как болезни и стресс отражаются в сновидениях.

По словам эксперта, людям с апноэ — остановками дыхания во сне — часто снится, что они тонут или задыхаются. При синдроме беспокойных ног человек может видеть во сне, как куда-то бежит.

«С этим связана и тематика кошмарных сновидений, которая, естественно, волнует очень многих. Стрессовые или негативные события, происшествия в жизни также зачастую отражаются в сновидениях. Кошмарные сновидения имеют разнообразные причины. И это не только стресс, но и развитие очень многих заболеваний. Мы иногда даже на основании просто того, что человеку снятся кошмары, можем поставить диагноз нейродегенеративного заболевания. Эта связь сновидения с патологией достаточно хорошо описана», — уточнил Александр Калинкин в эфире радио Sputnik.

Мозг во сне продолжает обрабатывать информацию. Около 60% сновидений приходится на фазу быстрого сна, 40% — на медленный сон. Сон также помогает закреплять воспоминания и частично стирать информацию при их переработке. С этим Калинкин связал улучшение психического состояния после здорового сна.

При этом, отметил эксперт, у науки пока нет объективного инструмента для точной оценки сновидений. Исследователи продолжают изучать их природу.

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