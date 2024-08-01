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Две вертолета с медиками направили для помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле

Минздрав РФ направил два вертолета с медицинскими бригадами на борту для помощи пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба ведомства.

Авиамедицинские бригады направлены из Екатеринбурга. Кроме того, был выделен передвижной медицинский комплекс, укомплектованный эвакуационными модулями и медоборудованием.

На место ЧП в оперативном порядке выехали медицинские службы, в том числе 5 бригад скорой помощи. Их действия координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

1 августа в Нижнем Тагиле Свердловской области в результате взрыва газа обрушились первый и второй подъезды пятиэтажного дома. Спасатели продолжают разбирать завали и доставать оттуда людей. В МЧС России рассказали о девятерых пострадавших.