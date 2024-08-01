МЧС: ребенка спасли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

В МЧС РФ уточнили, что всего в результате обрушения двух подъездов многоквартирного дома пострадало 9 человек, в том числе 5 детей.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Разбираются конструкции.

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что из-под завалов вытащили школьницу. Он также отметил, что в городе были организованы пункты сбора помощи пострадавшим.