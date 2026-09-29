Доцент объяснила, почему частые простуды не всегда означают иммунодефицит

Частые простуды не всегда указывают на иммунодефицит: причиной может быть множество контактов с вирусами. Чрезмерная активность иммунитета тоже опасна, сообщает RuNews24.ru .

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены Пироговского Университета Екатерина Дубровина пояснила, что врожденный иммунитет первым реагирует на инфекцию, а приобретенный формирует специфический ответ и память после болезней и вакцинации. На работу защиты влияют наследственность, контакты с патогенами, стресс и питание.

Дубровина рассказала, как поддерживать работу иммунной системы.

«Для этого важно наладить качество сна, обеспечить регулярную физическую нагрузку с полноценным восстановлением, рациональное питание с достаточной энергетической обеспеченностью по белкам, жирам и углеводам. Если есть подтвержденный дефицит железа или витамина D, его коррекция имеет смысл. Принимать десять добавок „для иммунитета“ при нормальных анализах — сомнительная история. Также важны вакцинация и регулярное проветривание помещений», — прокомментировала Дубровина.

Эксперт отметила, что частые простуды могут объясняться большим числом контактов, в том числе на работе или в транспорте. Чрезмерный иммунный ответ способен вызвать аллергию, аутоиммунные заболевания и избыточное воспаление.

«Эффективность иммунной системы определяется не мощностью ответа, а его избирательностью и своевременностью. Сильный иммунитет — это способность организма нейтрализовать угрозу ровно в той мере, которая необходима, не допуская избыточных реакций», — подытожила Дубровина.

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